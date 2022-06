CdM – Spalletti vuole il rinnovo di Koulibaly a qualsiasi costo

Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla figura di Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non c’è ancora un accordo con la società per il prolungamento. Ma potrebbero esserci delle novità, sembra infatti che proprio l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, abbia chiesto alla società di fare il possibile affinché il difensore resti in azzurro.

“Tutti sono sostituibili, tranne Koulibaly. Lo ha ripetuto come un mantra, Luciano Spalletti. Chiedendo al Napoli di rinnovare il contratto al giocatore anche a costo di un significativo sacrificio economico. Anche i tifosi sui social fanno la stessa richiesta nel giorno del suo compleanno. De Laurentiis vuole assecondare l’unica vera esigenza dell’allenatore ma la politica di contenimento degli ingaggi impone comunque un limite. Basteranno cinque milioni per convincere il giocatore a rinnovare?”. Questo quanto si legge sul quotidiano.