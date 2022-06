Tmw – Gollini si avvicina al Monza. Il portiere piace anche al Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Monza sarebbe in vantaggio nella corsa per accaparrarsi Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta seguito anche dal Napoli. I brianzoli sono pronti ad acquistare l’estremo difensore a titolo definitivo per la cifra di circa 10 milioni di euro, o al limite, provarci con l’obbligo di riscatto. Formule che sono maggiormente gradite all’Atalanta, e che hanno permesso di superare la concorrenza della Fiorentina, che propone un prestito con diritto di riscatto.