Obodo: “Napoli è la piazza ideale per Osimhen. Fabian ha un enorme potenziale”

Christian Obodo, ex calciatore, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, dove ha parlato del connazionale Victor Osimhen e non solo.

“Osimhen è maturato negli ultimi due anni al Napoli: come giudichi la sua crescita? Quanto è valsa la mano di Spalletti? Ero a conoscenza del potenziale di Osimhen già prima che approdasse al Napoli. Credo che questa sia la piazza ideale per un calciatore come Victor, oltre all’adeguatezza dell’allenatore. L’operato di Spalletti è stato rilevante ed ha consentito al nigeriano di crescere tanto sia al Napoli sia con la nazionale. Non avevo dubbi circa l’impatto che l’ex Lilla avrebbe avuto al Napoli”.

“Da quando è arrivato al Napoli, Fabian Ruiz ha cambiato il suo ruolo naturale, spostandosi davanti alla difesa: credi che sia la posizione adeguata allo spagnolo o sia più idoneo farlo avanzare? Se un calciatore come Fabian Ruiz può ricoprire più ruoli di centrocampo, significa che possiede un enorme potenziale. Lo spagnolo, infatti, è un giocatore molto tecnico, abile nel gestire la palla. L’aspetto rilevante per Fabian è che percepisca di saper occupare quella determinata posizione in campo, non soltanto per la squadra e per le richieste del tecnico, ma anche per le sue stesse qualità”.