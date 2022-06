De Maggio: “Napoli, pronti 40 milioni per il doppio colpo Barak-Simeone”

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di alcune trattative di calciomercato. In particolare, ci si è focalizzati sul possibile doppio affare che porterebbe all’ombra del Vesuvio Antonin Barak e Giovanni Simeone. I due calciatori, in forza all’Hellas Verona, potrebbero essere acquistati nella stessa trattativa e, per convincere gli scaligeri a lasciarli partire, il Napoli potrebbe offrire 40 milioni di euro.