Piove sul bagnato in casa Napoli. Tanti contratti in scadenza nel 2023 ma altrettanti sono i rifiuti per il prolungamento. Adam Ounas è l’ultimo di una lunga serie. Stavolta il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, non agirà con mezze misure ma si farà sentire con tono autoritario inizialmente. Se la situazione dovesse proseguire darà una punizione severa ed intransigente per far capire la logica della società. La punizione dovrebbe essere una posizione all’interno della rosa, declassata, proprio come Arek Milik. Bisogna seguire anche il mercato estivo, perché l’algerino, Ounas, ha tanto mercato tra le medio-piccole della Serie A.