Quest’oggi a Sky Sport è stato ospite Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha analizzato la piazza, gli obiettivi della scorsa stagione e quelli del futuro: “Napoli, città meravigliosa, piazza piena di entusiasmo e gioia. Quando inizio ad allenare una squadra mi affeziono alla società e ai componenti della rosa. A Napoli questi sentimenti sono triplicati, per la passione con la quale si vive il calcio. Perciò vogliamo costruire una squadra sempre più realizzativa e attrezzata. Il mio obiettivo è regalare dei sogni alla tifoseria, lo scorso anno abbiamo centrato le finalità della dirigenza, ma per lungo tempo un po’ tutti abbiamo sperato in qualcosa in più. L’anno prossimo ripartiremo tutti dallo stesso gradino e sarà una lunga scalata per ripeterci. Ce la metteremo tutta”. Il mister partenopeo, non pone dei limiti ma vuole migliorare, da quanto emerso dall’intervista.