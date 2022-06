CdS – Renica: “Koulibaly è insostituibile, senza di lui addio scudetto…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Alessandro Renica.

L’ex difensore del Napoli si è soffermato su Kalidou Koulibaly, sottolineando quando il difensore senegalese sia una pedina fondamentale per la squadra azzurra.

Queste le parole di Renica: “Se parte Koulibaly, non si parlerà più di scudetto per tantissimi anni. Io non mi priverei mai dei giocatori forti, ma se devo fare un nome… scelgo lui. Non esistono difensori in grado di sostituirlo, neppure Bremer potrebbe rimpiazzarlo nell’immediato. Koulibaly è un leader, ha carisma, conosce la piazza, vive lo spogliatoio. Il Napoli sta ripartendo da giocatori giovani che hanno bisogno di riferimenti e lui è uno di questi”.