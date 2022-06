De Giovanni: «Koulibaly insostituibile, è l’ultimo leader del Napoli»

Oggi La Gazzetta dello Sport intervista lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni sul caso Koulibaly e il futuro del Napoli:

Perché Koulibaly è incedibile? “Per due motivi, uno tecnico e l’altro temperamentale. È praticamente impossibile sostituire uno dei migliori centrali del mondo con gli ingaggi che in questo momento il Napoli intende proporre e di conseguenza perdere Koulibaly sarebbe molto grave per l’impianto di squadra. Inoltre, è l’ultimo leader che resta nel gruppo e credo ci sia bisogno di qualcuno che racconti ai nuovi giocatori cosa è Napoli e cosa vuol dire giocare per il Napoli”.

Sul futuro del Napoli: “Da tifoso non posso che augurarmi che sia il più roseo possibile, da osservatore non posso non notare che stiamo perdendo dei giocatori affermati sostituendoli con scommesse. Faccio un esempio, se tre allenatori compreso l’attuale (Ancelotti, Gattuso e Spalletti, ndr ) hanno preferito Ospina a Meret e ora si riparte con Meret titolare non possiamo dire che per adesso il Napoli è migliorato”.