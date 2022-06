CdM – Mertens, addio sempre più vicino. Nessun contatto dalla società

Il Corriere del Mezzogiorno ricostruisce i fatti accaduti tra Dries Mertens e il Napoli. Le possibilità che le strade del club azzurro e del belga continuino sulla stessa retta sono pochissime.

Le ultime comunicazioni con il club risalgono alla settimana scorsa, quando i legali del calciatore hanno inviato una mail al presidente De Laurentiis in cui chiedevano un ingaggio di 2,6 a stagione per due anni più un bonus da 1,4 milioni alla firma. Il Napoli ha rifiutato le condizioni chieste dal calciatore. Ieri proprio Dries ha parlato del suo futuro dicendo di voler scegliere l’opzione migliore e tra queste sembra non esserci il Napoli. Il suo contratto di scadrà tra poco più di due settimane (il 30 giugno) e l’addio a questo punto è quasi certo.