CdS – Olivera, allarme rientrato! Ci sarà a Dimaro con la maglia azzurra

Mathias Olivera sta bene! I tifosi partenopei e la società possono tirare un sospiro di sollievo per le sue condizioni. Lo staff medico della nazionale Uruguaiana ha fatto sapere che il terzino ha rimediato una distorsione del ginocchio sinistro con interessamento del legamento interno – collaterale – da trattare in maniera conservativa. Non ci sarà bisogno di un intervento chirurgico. Il calciatore era uscito spaventato dal campo sabato mentre disputava la partita contro il Panama.

Allarme rientrato! Stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport Olivera ritornerà in campo a Dimaro proprio con la maglia azzurra. Per adesso riposo e terapie in attesa che inizi la nuova stagione calcistica.