CdM – Futuro Ospina, c’è distanza con il Napoli: le ultime

David Ospina dopo due intense stagioni al Napoli potrebbe lasciare il club. Il colombiano ha il contratto in scadenza e all’orizzonte non c’è il rinnovo. Le intenzioni del portiere erano quelle di giocare in un altro club. Su di lui c’era il Real Madrid, ma ad oggi sembra voler puntare su Lunin come vice Cortouis.

Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta aspettando ancora la decisione del portiere. Ma sta comunque lavorando con la consapevolezza che il colombiano difficilmente prolungherà il contratto. Il rinnovo di Meret pare essere la scelta giusta per sostituite il numero 25 del Napoli. Con il suo addio gli azzurri avranno bisogno di un nuovo vice esperto che a questo punto potrebbe essere Sirigu.