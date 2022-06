CdS su Mertens: “Le dichiarazioni di ieri come un terremoto per il popolo azzurro”

Dries Mertens ha parlato ieri in conferenza stampa dal ritiro del Belgio. Non poteva non esserci un riferimento alla sua Napoli e alla sua squadra che per 10 anni lo ha visto crescere e diventare il capocannoniere più prolifero della storia azzurra. Le sue parole sembravano un’addio. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato quanto detto dal calciatore scrivendo:

“Mertens aveva spedito al Napoli una proposta di prolungamento annuale a 2,4 milioni di euro di ingaggio, più 1,6 milioni di bonus alla firma, più bonus legati agli obiettivi, più commissioni per i suoi agenti; una proposta rispedita al mittente. Da quel momento, silenzio. O meglio fino alle dichiarazioni di ieri: un terremoto ufficiale per il popolo azzurro”. Siamo davvero all’epilogo di questa travolgente storia d’amore?