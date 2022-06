Bargiggia : “Fabian sempre più vicino all’addio, due club su di lui”

A 1 Station Radio è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia che ha parlato del futuro di Fabian Ruiz. Ecco quanto detto:

“Il Napoli ha un approccio piuttosto duro col ragazzo, che ora guadagna 1,8 milioni a stagione e non ha mai chiesto ufficialmente l’aumento. Qualora lo facesse, gli agenti chiederebbero, nel caso, cifre molto alte per farsi dire no, perché Fabian vuole lasciare Napoli”, ha affermato l’esperto di mercato. La società valuta il cartellino dell’ex Betis 40 milioni trattabili, per chiudere a 30-35. Siamo ad una situazione di muro contro muro, in questo momento. Sono arrivati segnali indiretti al Napoli da qualche club: si parla di Juventus ed Arsenal, ma non ci sono proposte”.