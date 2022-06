CorrSport – Zielinski ha scelto quale sarà il suo futuro: stop alle voci d’addio

Piotr Zielinski sarà probabilmente un calciatore del Napoli anche nella prossima stagione.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il polacco sarebbe finito per alcune settimane anche in orbita Bayer Monaco: dopo le sue dichiarazioni dal ritiro della Polonia, impegnata nelle gare di Nations League, ogni dubbio sul suo futuro sembra essersi spento in maniera definitiva. Nonostante un campionato poco brillante e un minutaggio con il contagocce nel finale di stagione da parte di mister Spalletti, il centrocampista è pronto a giocarsi le sue carte senza alcun timore.