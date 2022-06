Fuorigioco semiautomatico nel calcio: novità a partire dal mondiale in Qatar

Tra i tanti argomenti di discussione dell’assemblea IFAB, fatta a Doha, uno dei più importanti è stato sicuramente quello del fuorigioco semiautomatico. Cosa sarebbe? Esso non è altro che un supporto al Var che potrebbe essere usato per la primissima volta durante il mondiale in Qatar.

Saranno posizionate ben 12 telecamere sul rettangolo di gioco così da avere un’idea chiara di tutto ciò che avviene in campo tramite un sistema speciale di tracciamento dello scheletro. Sarà possibile osservare fino a 29 punti dello scheletro del corpo così da poter sanzionare ogni irregolarità. Inoltre, l’algoritmo sarà capace di rilevare il fuorigioco in circa mezzo secondo.

Ha parlato a proposito di questo esperimento il presidente della FIFA Gianni Infantino: “Con l’Ifab valutiamo una possibile modifica alla regola del fuorigioco per rendere il calcio più spettacolare e che favorisca maggiormente il calcio offensivo. Stiamo testando una nuova versione della regola del fuorigioco, è un test in corso“