CorrSport – Ostigard è sempre più vicino al Napoli: presto nuovi contatti

Leo Ostigard è ad un passo dal Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il difensore ex Genoa potrebbe a breve diventare una pedina importante della retroguardia difensiva in via definitiva. Infatti, come riportato dal quotidiano sportivo, il Napoli avrebbe bloccato il norvegese del Brighton con il quale dovrebbe solo trovare gli ultimi accordi per comunicare l’ufficialità della trattativa: in attesa di capire il futuro di Koulibaly, il giovane prospetto apparso quest’anno in Serie A potrebbe già comparire nei ritiri estivi azzurri.