Ostigard, previsto un incontro Napoli-Brighton per chiudere la trattativa ma c’è ancora distanza

Il Napoli vede in Leo Ostigard del Brighton il profilo ideale per rinforzare la difesa. Scrive così l’edizione online di Repubblica, che sottolinea come la trattativa sia entrata nel vivo già da qualche settimana sebbene ci sia una certa distanza sull’aspetto economico, pari circa a 3 milioni di euro. Il calciatore ha l’accordo con il Napoli, in settimana è previsto un incontro tra le due società per chiudere la trattativa anche se Giuntoli ha comunque delle alternative pronte. Ad ogni modo, l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita può sbloccare l’affare.