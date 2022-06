Bargiggia: “Koulibaly? Vuole partire, ma il Napoli ha già scelto i sostituti. Ospina? Tentato dal Real Madrid”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato di alcuni temi di mercato del Napoli attraverso il sito seriea24.

“Più lo criticano, più Aurelio De Laurentiis va avanti per la sua strada e, fin qui, non perde colpi nel ridisegnare il Nuovo Napoli della sostenibilità. Il monte ingaggi da abbassare del 30%, i cartellini dei nuovi giocatori e gli stipendi che non devono superare in alcun modo i parametri prefissati. Se, per il momento, Juve, Inter e Milan sono ancora alle chiacchiere, il Napoli è passato ai fatti da un po’ e, per coerenza e lucidità di progetto, vince l’Award delle mosse più astute della settimana sul mercato”.

“Non era facile gestire l’eventuale rinnovo di Mertens, l’idolo del popolo napoletano e il miglior marcatore della storia del club. Un tentativo di gioco al rialzo (4 mln netti più 500 di bonus) chiesto dall’avvocato del belga, subito stoppato e smascherato a mezzo stampa. Poi ci sono state le smentite, poco convinte ed i distinguo, ma De Laurentiis, per il momento non si è fatto intenerire. Nel frattempo, la nuova strategia ha previsto di trovare un accordo di massima con Deulofeu per un contratto da 2.5 milioni e mezzo netti con lo sgravio fiscale e il lordo e 3,6 mln. Solo che. per chiudere l’attaccante dell’Udinese. deve partire Ounas; fin qui, il Napoli non ha ceduto alle proposte di Monza ed altri club che offrono sui 10 milioni. In questa fase De Laurentiis non deroga da una cifra inferiore ai 15 mln”.

“Koulibaly? Ha ancora un anno di contratto, ma il senegalese vorrebbe partire, attratto dalle sirene di Barcellona e Juventus. Ma De Laurentiis non molla nemmeno su questo fronte e per meno di 40 mln al momento rifiuta qualsiasi trattativa. Il rischio, calcolato è quello di perdere a parametro zero il difensore nell’estate del 2023. Intanto, grazie alle competenze del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già stato creato un pacchetto di preziose e costose alternative in caso di cessione di Koulibaly: il preferito è il sudcoreano Kim Min Jae del Fenerbache (20 milioni la richiesta) seguito a ruota dal francese William Saliba dell’Arsenal (30 milioni) quest’anno in prestito al Marsiglia. Per il quarto difensore invece, trattativa serrata con il Brighton per Ostigard, ex Genoa“.

“Più passano i giorni e più cresce la sensazione che Ospina non accetti la proposta di rinnovo; tra gli altri club, è molto tentato dal Real Madrid come riserva di Courtois. Anche qui, De Laurentiis è di una coerenza assoluta, non derogando dalla proposta originaria di un leggero ritocco verso l’alto per un rinnovo eventuale a 2 mln a stagione. A questo punto sarà rinnovato Meret che dovrebbe giocarsela con uno tra Sirigu, svincolato e Gollini che potrebbe arrivare in prestito dall’Atalanta. Più tiepida ad oggi la pista Vicario. Occhio anche a qualche sorpresa dall’estero. Sul mercato, potenzialmente, il Napoli ha messo quasi l’intera rosa: Politano per ultimo, preceduto per esempio da Fabian Ruiz e Zielinski. Oltre ad Ounas. Intanto il procuratore di Bernardeschi e buona parte della stampa specializzata provano a tirare per la giacca De Laurentiis che, un po’ sta al gioco, ma ad oggi, in sostanza non ha per nulla aperto nei confronti dell’arrivo dell’ex juventino; questione di ingaggio e di opportunità. Se tanti club seguissero le orme del Napoli, in giro ci sarebbe maggior sostenibilità, conti in ordine e coerenza tattica”.