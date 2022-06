La situazione in casa Napoli per la questione Koulibaly sta attirando tutte le squadre. Dall’Italia ci sono stati più volte dei contatti tra l’agente del calciatore e la Juventus. I bianconeri vorrebbero rimpiazzare il partente Chiellini con il senegalese, indebolendo una diretta avversaria su territorio nazionale. Bisogna tener conto di una cosa però, la volontà di Kalidu Koulibaly. Il calciatore non pare essere sicuro di un approdo in quel di Torino. Tradirebbe e lascerebbe tanta delusione tra i tifosi del Napoli. Tifosi che lo hanno sempre coccolato e amato. Quindi possiamo dire a voce alta, se sarà addio tra Napoli e il difensore ex Genk, di sicuro sarà all’estero e non in Italia.