De Maggio: “Mertens non rinnoverà, Koulibaly invece sì. Bernardeschi? È saltato tutto. Ospina? È sparito”

Valter De Maggio, giornalista e conduttore di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di alcune novità di mercato. Si apprende dalla radio ufficiale del club che la trattativa per Federico Bernardeschi sia saltata. Al momento, il Napoli è concentrato nella trattativa per Gerard Deulofeu nel caso andasse via Matteo Politano. David Ospina è sparito, al momento non ci sono novità sul suo rinnovo, questione che aprirebbe alla permanenza di Alex Meret, che va verso il rinnovo. Con il rinnovo dell’ex Spal, arriverà un vice. La società invece, non ha risposto alla richiesta di Dries Mertens, ritenendola folle. Invece, Kalidou Koulibaly sembra destinato a restare all’ombra del Vesuvio. In difesa verrà preso un altro centrale, al momento il favorito è Leo Skiri Ostigard.