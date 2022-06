Zerbin sull’esordio in Nazionale: “Non sto realizzando cosa sia successo”

Alessio Zerbin ha raccontato tutta la sua gioia per l’esordio in Nazionale ai microfoni di RAI Sport. “Il mio è stato un percorso lungo, molto tortuoso, ma essere qua è un onore. Non me l’aspettavo. Due anni e mezzo ero in questo stadio ma per la Serie C, oggi ho realizzato il sogno di un ragazzino. È un momento che non riesco ancora a capire bene, non sto realizzando cosa sia successo. Prima facevo un po’ fatica in fase realizzativa, quest’anno ho lavorato tanto. Mancini mi ha detto di andare in campo, divertirmi ed essere mio stesso“.

Lo stesso CT ha parlato all’emittente di stato al termine della partita di Nations League vinta contro l’Ungheria: “È stata una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Il margine finale avrebbe dovuto essere più ampio, ma il gol ci ha messo un po’ di timore addosso. Eravamo stanchi, così come loro. L’Italia è piena di ragazzi giovani, dovremo lavorare molto, ma vincere oggi era importante“, ha affermato il selezionatore degli Azzurri.