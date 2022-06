Altafini: “Credo che Koulibaly andava venduto due anni fa”

Josè Altafini, ex giocatore, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ecco quanto detto:

“E’ importante avere uno come Koulibaly nello spogliatoio, è un calciatore che assicura certi equilibri. Negli anni scorsi il Napoli – spiega Altafini – non l’ha ceduto per una cifra vicina agli 80 milioni di euro e ora ne vale 30-35. Ogni squadra periodicamente ha sempre rifondato”.

Poi ha aggiunto ulteriori parole: “Vendere un giocatore a determinate condizioni può consentire di avere le risorse per la rigenerazione di una squadra. Credo che Koulibaly andava venduto due anni fa, con 80 milioni avevi la possibilità di rifare la squadra. Il club ha scelto un’altra strada. Può capitare di vendere un calciatore importante per poi reinvestire quei soldi, in passato Inter e Milan l’hanno fatto e hanno finalmente vinto il campionato”.