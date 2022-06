Repubblica – Il Barcellona offre Pjanic per Koulibaly

Secondo quanto riportato da Repubblica, sono giorni importanti per capire quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly, se rinnoverà oppure dirà addio alla società azzurra. In mattinata è arrivato in Italia l’agente del senegalese Fali Ramadani, che sembra pronto a parlare con il presidente De Laurentiis sia del rinnovo che delle proposte di mercato fatte alla società azzurra. La prima delle proposte sembra arrivare da Barcellona, dove il club spagnolo è pronto ad offrire in cambio del senegalese Miralem Pjanic, offerta che non soddisfa il presidente azzurro. La società è stata chiara sul suo numero 26, o offerta da 40 milioni oppure il difensore rimane a Napoli