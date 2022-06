Secondo quanto riportato da radio Kiss Kiss Napoli, al momento il Napoli non avrebbe presentato nessuna offerta ufficiale per Federico Bernardeschi. Secondo quanto dice l’emittente la società di De Laurentiis al momento avrebbe solamente sondato il terreno e accolto l’apprezzamento del calciatore ex Juventus. Gli azzurri però vogliono prima aspettare di capire il capitolo cessioni per poi affondare il colpo.