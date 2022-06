Giuffredi: “Di Lorenzo? Vuole diventare il capitano del Napoli”

Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Marte ha parlato anche degli altri due assistiti in maglia azzurra, ovvero Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui: “Di Lorenzo è molto legato alla società calcio Napoli, al presidente, alla città e resterà a Napoli. Il suo desiderio è essere il capitano del Napoli, poi i desideri devono collimare con il volere della società. Di Lorenzo non ha la smania di andare via, sta bene non vive la situazione di Politano, ha fiducia per cui resterà a Napoli”.

“Mario Rui? L’anno scorso tutti volevano andasse via da Napoli, anche all’interno del club mi chiedevano di qualche offerta e invece ho insistito affinché restasse. Ho avuto ragione perché ha dimostrato di essere un grande giocatore”.

Inoltre, Giuffredi, ha aggiunto: “Ha disputato una grande stagione. Mario Rui capitano? Non sempre riesce ad avere nervi saldi. Per me resterà a Napoli. Poi, se dovesse succedere qualcosa, ne parleremo col club. Non ho dubbi, per noi il Napoli vuole tenerlo e lui vuole restare. Poi, se arrivasse la Lazio o un’altra squadra ne parleremo col club e decideremo insieme, ma, al momento, solo con Politano c’è discordia”. Ha concluso l’agente dei due calciatori azzurri attraverso le frequenze di Radio Marte