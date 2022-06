Orsi: “Darei fiducia a Meret, Sirigu perfetto come suo vice”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto l’ex portiere Nando Orsi che ha parlato del futuro per Alex Meret. Ecco quanto detto:

“Meret ha futuro e voglia di restare a Napoli. Bisogna anche prendere una decisione: serve più lui o Opsina? Perché poi non può esserci sempre questo dualismo. Meret poi è veramente sfortunato: si fa spesso male, ma sono infortuni traumatici e non muscolari. Io continuerei a puntarci senza dubbi, nonostante tutto. Meret se difende la porta del Napoli, gli azzurri hanno una garanzia vera e propria. Sirigu come suo vice? Ecco, sarebbe il vice ideale in caso di infortunio o che altro per Meret. Gollini? Si accenderebbe un nuovo dualismo e non avrebbe senso. Le alternanze non fanno bene alla serenità del portiere”.