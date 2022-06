Il Mattino scrive oggi dei contatti tra Napoli e Hellas Verona per Antonin Barak, trequartista reduce da una grande stagione:

“Per il centrocampo, invece, proseguono i contatti per Barak. Perché il ceco è uno dei pallini di Giuntoli ma anche di Spalletti. Potrebbe diventare il tuttofare perfetto del centrocampo: giocatore capace di muoversi sulla trequarti, così come in mediana”.