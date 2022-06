Il Mattino: Mertens non risponde alla Lazio, aspetta solo il Napoli

Oggi Il Mattino scrive del possibile rinnovo di Dries Mertens, in scadenza con il Napoli a giugno. Il belga aspetta solo il club azzurro:

“Dal primo luglio, infatti, non sarà più un giocatore azzurro, qualora le parti non si accordino in fretta. C’è ancora distanza tra domanda e offerta (come per Koulibaly) ma l’impressione è che ogni giorno possa diventare quello giusto per definire il futuro. Al momento Mertens è in ritiro con il Belgio e pensa alla Nations League, ma sa bene che da qui a 10 giorni dovrà capire cosa ne sarà del futuro. La Lazio prova a strizzare l’occhio al belga, anche perché il suo maggiore sponsor è Maurizio Sarri, che a Napoli gli ha sostanzialmente cambiato posizione in campo e carriera. Ma per ora nessuna risposta è arrivata da parte di Mertens, che aspetta ancora l’ultimatum dal Napoli“.