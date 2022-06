Esposito: “Le parole di De Laurentiis? Se ha parlato di scudetto è perché ci crede. Mertens alla Lazio? Non è possibile”

Paolo Esposito, giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto in diretta alla trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, dove ha parlato delle recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis e non solo.

“Ambiente e Spalletti sconquassati dalle dichiarazioni di Adl? A me è piaciuto, finalmente per la prima volta ha parlato di Scudetto. Non ha sconquassato nulla, anzi. Io stesso gli ho consigliato Bernardeschi, dopodiché ha contattato Pastorello per proporre la sua offerta. Aurelio è stato sempre un vincente nella sua vita, e se non ha mai parlato di Scudetto è perché aveva paura di fallire. Evidentemente ora è il primo a crederci, dopo una stagione buttata per un finale strano, in una stagione in cui il Napoli è stato inferiore a nessuno. Piano B se non arriva Bernardeschi? Adl, insieme all’ottimo Giuntoli, hanno sicuramente un piano B, ma per ora restano concentrati sull’ex Juve. C’è una offerta da 2.5mln di euro più bonus, lui ne prendeva 4 a Torino, dunque ci sta pensando. Federico è un gran calciatore, integro fisicamente, e sicuramente a Napoli si rilancerebbe. Bernardeschi escluderebbe Mertens? No, non c’entra niente. Dries sa benissimo che alla sua età non può giocare tutte le partite, né chiedere più dell’offerta del Napoli da 1.5mln di euro netti più bonus. Infine, i due non giocano nello stesso ruolo”.

“Credi alla notizia che Mertens abbia già firmato con la Lazio? Non ci credo semplicemente perché non è possibile: il ragazzo, fino al 30 giugno, non può firmare con nessuno, avendo il Napoli una clausola unilaterale per il rinnovo. Questa clausola non sarà esercitata perché Adl deve abbassare il monte ingaggi, ma la proposta al belga è stata fatta. Sono altresì convinto che il presidente allestirà una squadra all’altezza di superare il girone di Champions”.