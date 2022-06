Valcareggi: “Zerbin cercato da vari club di Serie A”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto l’agente Furio Valcareggi che ha parlato del futuro del suo assistito Alessio Zerbin. Ecco quanto detto:

“Noi andremo in ritiro con il Napoli, vedremo se Alessio entrerà nelle simpatie di Spalletti. Ci piacerebbe rimanere, dopo tre anni di gavetta, credo sia giusto che il ragazzo parti alla pari con gli altri per avere una possibilità. Io a uno come Zerbin la fiducia gliela darei. In Serie B ha fatto un esame ed è stato promosso. Poi a Napoli c’è sempre stato scetticismo nei confronti di Alessio, ma i calciatori si bocciano dopo. Se la giocherà alla grande nel Napoli e siamo molto carichi. Ha il batticuore, ma anche la convinzione di poter restare. Altri club di Serie A? Non ho parlato con nessuno, anche se è certo che piace. Insomma, se è piaciuto a Mancini, piacerà anche ad altri“.