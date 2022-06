Come riportato da Kiss Kiss Napoli, il neopromosso Monza è sulle tracce di Adam Ounas. In caso di partenza dell’algerino il Napoli sembra pronto ad affondare il colpo Bernardeschi, anche se bisogna prima capire la disponibilità del talentuoso esterno ex Bordeaux di trasferirsi nella società del presidente Berlusconi. Un’altra cosa importante da valutare è la formula del trasferimento per l’algerino, se un prestito con diritto di riscatto oppure un trasferimento a titolo definitivo.