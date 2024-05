FIGC, parla Gravina: “Complimenti alla Fiorentina! Barone sarà felicissimo”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato l’accesso alla finale in Conference League per il secondo anno di fila della Fiorentina. Ecco cosa ha dichiarato:

“Congratulazioni Fiorentina, la seconda finale consecutiva di Conference League rappresenta un risultato straordinario per il club e per tutto il calcio italiano. Mi voglio complimentare con il Presidente Commisso, l’intera dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori. Mi piace pensare che in questo momento anche il compianto Joe Barone stia gioendo insieme a tutti i tifosi viola”.