Oscar Damiani: “Kvaratshkelia potrebbe avere un problema a Napoli”

L’ex calciatore del Napoli e oggi procuratore Oscar Damiani ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio di vari argomenti che riguardano nuovi acquisti delle società di Serie A. Tra i calciatori da lui analizzati c’è anche il georgiano Kvaratshkelia e del suo possibile inserimento in un campionato difficile come quello italiano. Di seguito le parole del noto procuratore: “Non conosco bene Kvaratshkelia, di lui ho visto solo qualche video. Mi fido però di Giuntoli e dei suoi osservatori. L’unico problema per il georgiano potrebbe essere quello dell’inserimento, avrà bisogno di tempo per abituarsi al calcio italiano, che è molto tattico”.