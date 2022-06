Il Mattino – Sempre più intricata la questione portieri per il Napoli. Tutti i nomi per il reparto

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione dei portieri in casa Napoli. Secondo il quotidiano il rebus si risolverà entro la prossima settimana. Si aspetta intanto una risposta da Ospina, in scadenza il prossimo 30 giugno. Oltre al rinnovo del colombiano, in ballo c’è anche quello di Meret, con il cui agente il club campano ha programmato un nuovo incontro. Attenzione infine alle piste alternative. Tra i possibili outsider vi è il nome di Salvatore Sirigu, che si svincolerà dal Genoa, mentre è più complicato il discorso per Gollini, rientrato all’Atalanta, seguito con grande interesse dalla Fiorentina, che segue anche l’altro obiettivo azzurro Vicario