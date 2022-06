Del Genio: “Ostigard mi convince come acquisto, Bernadeschi un pò meno”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo del Genio che ha parlato dei possibili acquisti in casa Napoli. Ecco quanto detto:

“Ostigard come quarto centrale andrebbe bene. Ha fatto bene nonostante l’anno disgraziato del Genoa. La fase difensiva genoana ha funzionato quando lui è diventato titolare. Sarebbe una buona alternativa ai titolari del Napoli. Bernardeschi se arriva Politano va via. Bernardeschi ha perso rapidità e scatto, si è potenziato troppo fisicamente. Mi hanno detto che ha preso 12 chili in massa muscolare“.