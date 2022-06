De Maggio: “Il Napoli voleva Bernardeschi già tanto tempo fa”

Il noto giornalista della radio ufficiale del Napoli ha parlato di Bernardeschi e ha inoltre svelato un retroscena riguardo l’esterno azzurro quando si trovava ancora alla Fiorentina. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è sempre stato un grande estimatore del talento della nazionale e lo voleva portare in azzurro tanto tempo fa. Il giornalista ha oggi dichiarato: “De Laurentiis aveva offerto per Bernardeschi 35 milioni ai Della Valle, ma arrivò la Juventus con un’offerta di 40 milioni di euro e il trequartista andò a Torino. Il fantasista è sempre stato un pupillo del patron e per questo lo sta trattando personalmente. Prenderlo a parametro 0 potrebbe rivelarsi un grande colpo per gli azzurri”.