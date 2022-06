Belgio, Mertens consegue la licenza base della Uefa per allenare

Il re dei bomber della storia del Napoli ha conseguito la licenza di allenatore UEFA A che gli consentirebbe di allenare le selezioni giovanili o essere collaboratore in Prima Squadra. Tutto grazie a un’iniziativa della federazione belga. Un’idea caldeggiata dal commissario tecnico dei Diavoli Rossi, Roberto Martinez, per dare una seconda chance (sempre nel calcio) agli atleti ancora in attività. Per riuscire a ottenerlo, Mertens ha guidato in stagione alcune selezioni giovanili del Napoli, facendo così esperienza utile al conseguimento della licenza. Non solo l’attaccante del Napoli però. Tra i giocatori della federazione belga ad aver ottenuto la licenza di allenatore, c’è anche la stella belga e del City Kevin de Bruyne