Fabio Parisi, agente FIFA e intermediario di Marcos Senesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Station Radio. Queste le sue parole:

“Senesi è nel mirino del Napoli, ma sostituire Koulibaly è difficile. Marcos però è una buona garanzia sul mercato, ottimo difensore con qualità in impostazione e un buon mancino. Pjanic? Non mi occupo più di lui e pertanto non ho novità, dovete chiedere a Ramadani. Napoli? Se arriveranno offerte per i grandi giocatori come Osimhen, allora bisognerà inevitabilmente trovare il modo di rimpiazzarli. Il Napoli non vuole cedere i suoi campioni, ma le offerte che arrivano vengono valutate. Udogie? Lui è uno che sta maturando molto e potrebbe ricevere proposte interessanti. Per adesso ha dimostrato di avere grandi qualità con l’Udinese”.