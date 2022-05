De Maggio: “ADL sbaglia a prescindere per i tifosi! Questa la situazione rinnovi”

Il noto giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per dire la sua sulle ultime dichiarazioni di ADL e non solo. Queste le sue parole: “La situazione rinnovi, al momento, è davvero molto complicata! Le offerte sono state fatte per tutti i pezzi più importanti. La dirigenza del Napoli adesso aspetta una risposta da Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Ci sono diverse questioni da far coincidere e non sarà facile!

Ormai però in città mi sembra che qualsiasi cosa faccia ADL venga criticata a prescindere. Si respira un clima non troppo disteso e non è un bene in vista della prossima stagione. La Roma, ad esempio, nonostante la stagione non esaltante, ha fatto già registrare 30 mila abbonati per la prossima stagione. Se a Napoli situazioni del genere non accadono, deve esserci un problema di fondo”.