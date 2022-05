Cassano consiglia un giocatore: “In Serie A farebbe una valangata di gol”

Nell’ultima puntata della Bobo TV, Antonio Cassano si è sbilanciato nel dare un consiglio di mercato ai nerazzurri:

“Suarez io lo porterei nella mia squadra del cuore, l’Inter: due anni di contratto e via. Il primo anno all’Atletico ha fatto il capocannoniere e ha vinto la Liga: in Italia Suarez fa una valanga di gol. Gioca o lui o Dzeko, poi c’è Correa: in questo caso puoi vendere anche Lautaro per una valanga di soldi e fai una plusvalenza da 100 milioni, anche se io lo terrei. Io però farei Correa, Lautaro, Suarez e Dzeko.

Poi io manderei via Correa e terrei Sanchez perché ne sono innamorato: se però vuoi fare un investimento vai su Dybala, io non lo prenderei. Marotta ha già fatto un disastro mandando Perisic, il più forte, a casa: se vendi anche Lautaro poi devi dire che lotti per il quarto posto perché ti ritrovi con Dybala, Correa e Dzeko” ha aggiunto l’ex calciatore barese.

“Non pensare poi di lottare per lo scudetto. Da quello che mi risulta l’ultima offerta per Perisic era due anni a 5.5: lui si è impuntato, ne voleva tre. L’Inter ha fatto uno sforzo grande, ma non puoi mai perderlo, con tutto il rispetto per Gosens. Se ha mal di testa Gosens non hai un’alternativa: ok, c’è Dimarco, puoi mettere Darmian, ma sono giocatori diversi” ha concluso Cassano.