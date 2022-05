Bargiggia: “Ecco i contratti dei nuovi acquisti. La situazione Mertens è questa”

Interessanti indiscrezioni di Paolo Bargiggia in arrivo nel corso del suo consueto intervento ai microfoni di 1 Football Club, programma di 1 Station Radio condotto la Luca Cerchione; sul mercato in casa Napoli, ecco quanto detto:

“Sono tutti in vendita, nel Napoli? Si, al momento sono tutti sul mercato, è questa la filosofia di lavoro del Napoli e di De Laurentiis. Giuntoli sta lavorando bene, ha chiuso due operazioni molto importanti e con un tempismo incredibile (Kvaratskhelia e Olivera), riuscendo anche a sostituire Insigne in tempo di record. Sicuramente è la squadra che si è mossa molto prima delle altre, e la strategia di De Laurentiis è ben chiara: acquistare giocatori con un prezzo non troppo alto, e soprattutto mantenere il tetto degli ingaggi entro una certa soglia. Sicuramente c’è la tendenza a voler evitare le aste, ma il Napoli punta comunque su giocatori di qualità e di livello. La gestione è molto oculata e Giuntoli sa come muoversi. Questo modus operandi non è semplice da attuare, e devo dire che il direttore sportivo degli azzurri è davvero di primissima fascia”.

Bargiggia ha poi aggiunto: “Riguardo a Kvaratskhelia, il ragazzo prenderà circa un milione e mezzo d’ingaggio, e questa è un’operazione importante. Olivera percepirà invece 1.2 + bonus, la stessa cifra che prenderà Juan Jesus dopo il rinnovo. Anguissa invece sarà 2.2/2.3 + bonus. Tutto questo per dire che il Napoli fa un mercato sostenibile, cioè efficace dal punto di vista tecnico ma tenendo d’occhio al bilancio”.

“Futuro Mertens? C’è stata questa proposta da un milione e mezzo da parte di De Laurentiis e ora si aspetta la risposta di Dries. Qualche contatto con la Lazio c’è stato, ma i biancocelesti penso che non potranno offrirgli un contratto cosi tanto diverso rispetto al Napoli”.

“Il belga alla Lazio andrebbe a fare il vice di Immobile, quindi non penso che abbia molto senso per il Napoli privarsene cosi e per lui andarsene a zero in questo modo, specialmente per il rapporto che ha costruito con i tifosi, l’ambiente e la città. Al momento non ci sono altre squadre interessate a lui, per quel che so”.

“Bernardeschi affare da Napoli? No, non è fattibile. Molto più probabile che vada all’Inter, vista la proposta dei nerazzurri da 3,5 milioni e mezzo. Lui è svincolato e rientrerebbe nei parametri, motivo per il quale sarebbe una soluzione probabile”.