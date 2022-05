Monza, Galliani: “Abbiamo coronato un sogno. Monza-Milan? Devo battere l’Inter”

Adriano Galliani, Amministratore Delegato del Monza, ha commentato con euforia il ritorno dei biancorossi in Serie A. Queste le sue parole affidate a Sky Sport: “Ho coronato finalmente un sogno? È vero, è un sogno che si realizza, io sono di Monza e sono particolarmente felice ed emozionato. Per me che da tifoso, da bambino, andavo allo stadio, è stato un sogno. A 5 anni andavo allo stadio con mia madre che mi teneva per mano… Senza contare che sono stato tanti anni dirigente…. Finalmente ce l’abbiamo fatta”.

Galliani ha aggiunto: “Io e Berlusconi sugli spalti ci siamo abbracciati ed abbiamo pianto come vitelli. Pensavamo di farcela già l’anno scorso, volevamo fare C-B-A, ma l’abbiamo solo sfiorata e ci siamo riusciti quest’anno. Monza-Milan sarà un sogno incredibile. I miei figli mi hanno già chiesto di battere l’Inter, ma sarà un altro ragionamento. Mercato? Adesso sentiamo cosa pensa il presidente, io sicuramente sono un noto spendaccione anche nella vita privata”.