Auriemma: “Kvaratskhelia? Impetuoso, il Napoli ha fatto un affare”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo calciatore del Napoli, Kvaratskhelia, e sul nuovo capitano del Napoli, Koulibaly:

“Bisogna capire se Koulibaly resterà fino alla fine, e poi andare via a parametro zero, oppure se il Napoli riceverà la giusta offerta. Vorrei capire come si sta preparando la società ad un addio così importante. Kvaratskhelia? E’ un ragazzo impetuoso, un calciatore che nel momento in cui si calerà nella nuova dimensione capirete subito l’affare che ha fatto il Napoli. Koulibaly ha anche offerte importanti”.