Ag. Cragno: “Napoli grande piazza, dobbiamo capire cosa vuole fare il Cagliari”

A Radio Kiss Kiss, l’agente di Alessio Cragno, Graziano Battistini, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“C’è grande delusione per la retrocessione del Cagliari, è presto per parlare del futuro di Alessio. Ha dimostrato anche in un’annata disastrosa di non perdere mai la calma e di essere uno dei portieri più importanti in Serie A. Napoli è una grande piazza, prima di parlare di Napoli e di altri club preferisco che tutto l’ambiente Cagliari metabolizzi la retrocessione. Vediamo anche cosa vorrà fare il Cagliari col ragazzo e poi decideremo.