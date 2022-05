Cm.com – Arnautovic al Napoli? Ne parla Sabatini: “Vuole tornare in una squadra metropolitana”. Su di lui 5 squadre

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbero ben 5 le squadre italiane sulle tracce di Marko Arnautovic, uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il calciatore austriaco, autore di 15 gol e di un assist con la maglia dei felsinei, è oggetto pregiato del mercato di alcuni club. Ad alimentare queste voci, ci hanno pensato le parole del ds della Salernitana, Walter Sabatini, colui che l’ha riportato in Italia: “Arnautovic l’ho portato io a Bologna e so che vuole tornare in una squadra metropolitana. È un leader, un trascinatore, fa reparto da solo, un lottatore, un rissaiolo”. Le piazze metropolitane in realtà sono 4, e ognuna di queste, per capitale e obiettivi stagionali, punta ad ingaggiare l’ex Inter come attaccante di scorta, senza garantirgli il posto da titolare.