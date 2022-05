Laudisa: “Koulibaly? Non si può pensare che vada a scadenza. Osimhen? Per la sua carriera meglio restare a Napoli”

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta Dello Sport, è intervenuto nel corso del programma Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte.

“Koulibaly ha superato i 30 anni, non si può pensare che vada a scadenza, lui ha opportunità come Barcellona e Juve e può coglierle, a meno che non decida di essere un simbolo per il Napoli. Il presidente fa i conti con un monte stipendi che non ha più ragion d’essere. Gli investimenti fatti nell’ultima stagione sono la chiusura di un ciclo, è obbligatorio rivedere la rosa. Che prezzo fa De Laurentiis per un giocatore bravissimo che ha, però, superato la trentina? Cerca l’asta o accontenterà il giocatore? Il napoletano Koulibaly si sta guardando intorno. Non avendo avuto Osimhen a tempo pieno lo possiamo anche perdere, le parole di De Laurentiis possono essere interpretate anche così. Osimhen ha offerte dalla Premier molto convincenti, i suoi rappresentanti si stanno dando da fare per trovare una soluzione. Un giocatore che pensa alla carriera dovrebbe rimanere ancora a Napoli a giocare la Champions, visto che le offerte arrivate per il nigeriano sono di club che non giocheranno la Champions. Koulibaly merita tanta stima per le sue scelte e per quanto ha dato al Napoli, Osimhen da questo punto di vista lo vedo meno robusto. Mertens? È un nì, più vicino al si, la sensazione è che ci sia la buona volontà da entrambe le parti. Tutti vogliono che rimanga, è elemento di garanzia”.