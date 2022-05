Cm.it – A breve summit tra Spalletti e De Laurentiis. Il tecnico chiederà la conferma di quattro giocatori

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Luciano Spalletti avrebbe intenzione di tenere a tutti i costi quattro elementi fondamentali per la prossima stagione. Il tecnico degli azzurri, che vede la terza posizione in campionato come un punto di partenza, desidera avere una squadra più ‘sanguigna’ e ‘muscolare’. Nel corso del prossimo incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, che dovrebbe iniziare nel pomeriggio, farà i nomi di chi considera incedibile, ovvero David Ospina, Kalidou Koulibaly, André-Franck Zambo Anguissa e Victor Osimhen.