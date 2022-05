De Maggio: “Koulibaly-Barça, nessuna offerta. Sarri ha chiesto Mertens a Lotito”

Valter De Maggio, giornalista e conduttore di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato alcune notizie a proposito del calciomercato del Napoli. Per quanto riguarda Kalidou Koulibaly, non risultano offerte da parte del Barcellona. Diversa la situazione di Dries Mertens, infatti, Maurizio Sarri ha richiesto a Claudio Lotito, patron della Lazio, l’acquisto del calciatore belga. Invece, sembra sempre più vicino a vestire l’azzurro Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe. Il Napoli è in costante contatto con gli spagnoli.