De Laurentiis: “Koulibaly? Non si vende, il Barcellona non ha i soldi. Su Pjanic…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto nel corso di una diretta sul canale Twitch di Jijantes Fc, portale molto vicino al Barcellona.

“Il Barcellona non ha i soldi per prendere Koulibaly. Non sono stato contattato dal Barcellona e credo che non possano prendere nessuno. Credo che gli abbiano impedito di fare mercato. Koulibaly è il vostro simbolo? Lo sono tutti quelli che giocano nel Napoli, in qualche modo rappresentano un simbolo. Costo del senegalese? Non è in vendita, non si vende. Pjanic? Non facciamo scambi con nessuno. Queste cose dovete chiederle all’allenatore, non a me”.