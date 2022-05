Ssc Napoli, il report di allenamento del 20 maggio. Osimhen in gruppo, le condizioni di Lozano

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del 20 maggio.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema a campo ridotto e situazioni di calci piazzati. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lozano si è sottoposto, come da programma, a un intervento alla spalla destra. L’operazione perfettamente riuscita è stata eseguita dal Dott. Cisneros Garcia con la supervisione del Responsabile Sanitario del club Dott. Raffaele Canonico. Il calciatore osserverà qualche giorno di riposo prima di iniziare l’iter riabilitativo”.